Аллу Пугачеву с детьми заметили на пляже в латвийской Юрмале

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

После начала спецоперации РФ на Украине певица с мужем Максимом Галкиным и наследниками перебрались в Израиль. Знаменитости при этом обещали вернуться.

Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри, судя по всему, покинула временное пристанище в Израиле и перебралась в Латвию. Очевидцы запечатлели певицу, прогуливающуюся с наследниками и их няней по пляжу Юрмалы. На опубликованном видео, к слову отсутствует глава семейства.

После начала спецоперации РФ на Украине, которую тут же осудил Галкин, знаменитости уехали из России. На протяжении четырех месяцев они жили на Земле Обетованной, юморист даже организовал по городам страны гастрольный тур, билеты были раскуплены быстро. Стоит отметить, регулярные высказывания юмориста в адрес РФ становятся все жестче, что ставит под сомнение слова Аллы Пугачевой о непременном возвращении на родину, так как в сентябре ее детей ждут занятия в московской школе.

Источники PEOPLETALK, снявшие на видео Пугачеву, Лизу и Гарри, предположили, что звезды продолжают отпуск в Юрмале. Где в этот момент находился Максим Галкин, не уточнили.

Так, писал ранее 5-tv.ru Максим Галкин на одном из израильских концертов посмеялся над украинской бабушкой-героиней, вышедшей к националистам с советским красным знаменем Победы. Актриса Яна Поплавская в свою очередь объяснила вызывающее поведение артиста всего лишь попыткой усидеть на двух стульях.