Дочь Алексея Панина устроилась на первую работу в Испании

Фото: ВКонтакте / Алексей Панин

Наследница российского актера переживала, что ее друзья работают, а она не у дел.

Дочь российского актера Алексея Панина устроилась в одно из испанских кафе. Два года назад, получив вид на жительство, актер переехал в Испанию. Там он живет в небольшом городе Торревьеха вместе с 14-летней наследницей Анной и супругой Евой Тарлакян.

Алексей поделился с поклонниками радостной новостью о том, что Аня устроилась на свою первую работу.

«Сегодня историческое событие — я еду на работу к своей дочери! — похвастался 44-летний Алексей в личном блоге. — Вот как! Несколько дней назад дочка устроилась на работу с подругой. Ане было дико обидно, что все ее друзья работают, а она — нет. Для нее очень важно, чтобы я приехал к ней и все посмотрел. Там какая-то очень маленькая кафешка. Я еще не видел».

Около полугода назад Панин тайно женился на юристе Еве Тарлакян. Пара познакомилась на одной вечеринке. Со слов девушки, она не хотела идти туда, но ее уговорили, и она пошла. И теперь она жена актера.

«Мы, кстати, обошлись без свадьбы. Утром заехали в ближайший загс и попросили нас расписать, так как Леше надо было улетать в Испанию. Нас быстро расписали, и мы побежали дальше по делам», — откровенничала Ева в разговоре со «СтарХитом».

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