«Шатунов это заслужил»: продюсер Лавров о присвоении звания «народный» артист

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При этом шоумен считает, что у певца не было выдающихся вокальных данных.

Покойный Юрий Шатунов достоин звания «народный артист», считает музыкальный продюсер Сергей Лавров. По его мнению, исполнитель «Белых роз» завоевал любовь публики моментально, а значит, имеет полное право на награду. Даже с учетом того, что у певца не было выдающегося голоса.

Продюсер также отметил, что не припомнит ни одного случая, кому звание «народный» присваивали бы посмертно.

«Я вообще не помню такого, чтобы посмертно давали народного артиста. Но я могу сказать, как бы это было при жизни. Это куча бюрократических справок собрать, кучу вырезок из газет, иногда нужно было пройти огни ада, чтобы стать хотя бы заслуженным», — сказал Лавров в интервью изданию BLITZ.center.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты Юрия Шатунова создали петицию с требованием присвоить их кумиру звание «Народный артист» посмертно. Рассмотреть эту инициативу пообещал в свою очередь депутат Госдумы Сергей Соловьев. Политик отметил, что Шатунов — это действительно «уважаемый певец».