МВД проверит информацию о мошенничестве с билетами на тур Моргенштерна

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Речь идет о возможном мошенничестве вокруг прошлогоднего несостоявшегося концерта.

Информацию о возможном мошенничестве с билетами на тур певца Алишера Моргенштерна* проверит МВД. По данным журналистов 5-tv.ru, правоохранительные органы уже начали проверку мошеннических действий относительно продаж билетов на прошлогодний осенний концерт.

Адвокат звезды Сергей Жорин прокомментировал ситуацию.

«О каких-либо проверках на данный момент нам ничего не известно. Официально никто не уведомлял, какой-либо корреспонденции по месту жительства в этой связи также не поступало. Нет каких-либо жалоб относительно концертов или тех, кто купил билеты на те или иные концерты. Уверенно можно говорить на данный момент лишь о том, что никакой противоправной деятельностью мой доверитель никогда не занимался, не занимается и заниматься не планирует», — сказал он.

Известно, что выступление было намечено на 26 ноября в московском баре Gipsy, однако его перенесли на неопределенный срок. При этом представитель звезды не исключал, что Алишер будет выступать на частных мероприятиях. В мае этого года Моргенштерн был оштрафован на сто тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Кроме того, рэпер признан иноагентом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алишер Моргенштерн объявил о возвращении в Россию.

* Рэпер Моргенштерн (настоящее имя – Алишер Моргенштерн) признан в России иноагентом.