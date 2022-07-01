Обыкновенный расизм: как в Литве принимают беженцев с Востока и с Украины

Фото, видео: 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры, наглядно демонстрирующие унижение людей из Ирака, Сирии и стран Африки и небывалое почтение к гостям из Незалежной.

Эксклюзивные кадры того, в каких условиях живут в Литве беженцы с Востока и с Украины, снял корреспондент 5-tv.ru. На них отчетлива видна дискриминация в отношении граждан Ирака, Сирии и других восточных государств и преувеличенный почет к тем, кто прибыл из Незалежной.

Первые содержатся в миграционных центрах, больше похожих на тюрьмы. Более того, центр Кибартай и функционировал как тюрьма до сентября 2021 года, после чего власти начали использовать его для содержания беженцев и мигрантов.

На видео показан Медининкайский центр регистрации иностранцев в Литве, где, согласно отчету Amnesty International, беженцы не просто пребывают в «убогих условиях», но и подвергаются серьезным нарушениям прав человека «в надежде, что они добровольно вернутся в страны, из которых они бежали».

Правозащитники заявляют о систематических проявлениях расизма по отношению к беженцам со стороны сотрудников центра, оскорблениях, запугивании и даже избиениях. Это не говоря о том, что на территории отсутствуют нормальные санитарно-технические условия и медицинское обслуживание. В частности, отмечалось, что люди спят в контейнерах на футбольном поле и зимой были вынуждены выходить на улицу, чтобы получить доступ к туалетам.

В марте доведенные до отчаяния беженцы в центре содержания Медининкай устроили бунт , который был жестоко подавлен. Позже женщины и мужчины рассказывали, что охранники и полиция избивали их руками, дубинками и электрошокерами, а затем в наручниках, полуобнаженных вытащили из контейнеров на холод. Также была информация о травле людей собаками.

Такое обращение резко контрастирует с доброжелательностью, с которой в Литве приняли беженцев из Украины. На видео запечатлены комфортные дорогостоящие отели в центре Вильнюса, где разместили гостей из Незалежной. В их числе, например, пятизвездочный дизайн-отель PACAI и гостиница крупнейшей британской сети Holiday Inn.

По кадрам видно, что, получив прибежище в европейской стране, украинцы по своему обыкновению начали вести себя в ней по-хозяйски и устраивать свои порядки. Центр города увешан желто-синими флагами, а на одном из зданий виден огромный баннер, на котором написана несбыточная мечта украинцев о суде в Гааге над президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Польши отменяют пособия на прибывших с февраля беженцев с Украины.