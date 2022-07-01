Песков: переданное от Зеленского послание Путину было устным

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Представитель Кремля не знает, о чем говорилось в сообщении.

Послание российскому лидеру Владимиру Путину от украинского коллеги Владимира Зеленского не было в письменной форме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне президент Индонезии Джоко Видодо рассказал, что передал главе российского государства послание, которое адресовано от Зеленского. При этом он отметил, что хочет скорейшего восстановления отношений между двумя президентами.

Представитель Кремля признался, что не знает подробности послания. Однако он точно уверен, что оно было не в письменном виде.

«Единственное, что я могу сказать по этой теме», — произнес он, отвечая на соответствующий вопрос.

В том числе пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что у Зеленского манера обращений обычно по видеосвязи. Правительство Незалежной опровергает передачу какого-либо письма.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что экс-сотрудник Минобороны ФРГ Виммер назвал Зеленского сумасшедшим.