Шахназаров о призыве актера Кузнецова бежать из РФ: Одна «великая» уже уехала»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Артист сравнил смену руководства в театре имени Гоголя с гибелью российского театра как явления и заявил — ничего, у него с коллегами есть целый мир.

Публицист Михаил Шахназаров едко раскритиковал интервью актера театра имени Гоголя (Худрук Алексей Агранович переименовал его в «Гоголь-центр», но по документам театр сохранил старое название. — Прим ред.) Александра Кузнецова, призвавшего своих коллег уезжать из России. 29-летний артист воспринял как настоящую трагедию государственного масштаба смену руководства в театре, о которой стало известно накануне.

Смещение с должности Кирилла Серебренникова Кузнецов считает крайне несправедливым, по его словам, ни один актер из нынешнего состава «в здравом уме» не останется в театре и не будет сотрудничать с новыми руководителями. Считает, что его с коллегами попросту выдавливают из страны, поэтому нужно собираться и отправляться покорять мир.

«Оказывается, вместе с „Гоголь-центром“ перестала существовать и Россия, в которой сотнями лет расстреливали и репрессировали людей. А перед Гоголь-Центром сейчас уже, вообще, черешню продают. Смею заметить, что черешня, это лучше, чем кокаин», — смеется над словами актера Шахназаров в своем Telegram-канале.

Антон Новодережкин / ТАСС

Публицист известен своей жесткой позицией относительно массовой миграции звезд на фоне спецоперации РФ на Украине. Всех, кто годами работал в стране, получал миллионные гонорары, в том числе из госбюджета, а потом начал поливать родину грязью, журналист считает предателями. Он не раз высказывался о Чулпан Хаматовой, Максиме Галкине, Алле Пугачевой и многих других эмигрантах и даже предлагал не впускать их, если решат вернуться. В добрый путь Шахназаров готов проводить и Кузнецова.

«Речью Александра восхищенно бурлят все источники светлоликой радости. Да… Александр, утверждает, что актерам необходимо из России уезжать. Ну-ну… Одна „великая“ уже уехала. Свинтили и ее коллеги калибром поменьше. Посмотрим, чем закончится эксперимент», — добавил он.

В департаменте культуры смену руководства ряда театров объяснили истечением срока трудовых договоров. На должность директора «Современника» уже назначен опытный педагог Юрий Кравец. А театр имени Гоголя возглавил Александр Бочарников — бывший руководитель Новосибирской государственной филармонии.

Ранее, писал 5-tv.ru, оскароносный голливудский режиссер Вуди Аллен заявил о завершении карьеры.