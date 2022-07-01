Глава РФПИ Дмитриев назвал применение российских вакцин причиной победы над COVID-19

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Собственная вакцина РФ показала себя как одна из эффективных в более чем десяти странах Европы, Азии и Латинской Америки.

Российские вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» сыграли самую главную роль в победе над пандемией COVID-19. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Разработка этих вакцин, осуществленная при поддержке Российского фонда прямых инвестиций — это великое достижение российских ученых из Центра им. Гамалеи», — сказал он в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

По его словам, созданная российскими учеными платформа помимо помощи в борьбе с коронавирусом может посодействовать и в защите от других, не менее тяжелых заболеваний. Он отметил, что собственная вакцина РФ показала себя как одна из эффективных в более чем десяти странах Европы, Азии и Латинской Америки.

«Всего пять государств (РФ, США, Великобритания, Китай и Индия) смогли оперативно создать и произвести вакцины, которые используются в программах массовой вакцинации в разных странах», — объяснил Дмитриев.

Свыше 500 миллионов человек по всему миру вакцинировались «Спутником-V», которая зарегистрировалась в 71 государстве и стала одним из самых экспортируемых лекарственных препаратов за всю российскую историю, по словам директора РФПИ.

Ранее Дмитриев дал прогнозы на прохождение Россией пика заболеваемости коронавирусной инфекцией в феврале текущего года. Тогда только в середине месяца число новых случаев заболевания превышало 200 тысяч человек в день, а к началу марта — менее 100 тысяч лучаев.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Роспотребнадзор снимает все коронавирусные ограничения.