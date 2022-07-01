Брала по-крупному: журналист Сухарев о «гонорарах» Закировой за критику России

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

После своих слов певица поставила крест на своей карьере в России и заказала себе сюда дорогу.

Журналист Андрей Сухарев рассказал о том, сколько получала певица Наргиз Закирова за критику спецоперации России. Как известно, она несколько раз гневно высказывалась в адрес РФ и ее жителей в своих соцсетях. Сначала некоторые пытались закрыть глаза на брань и оскорбления звезды. Но та не остановилась на малом и обрушилась на подписчиков с новой силой, не стесняясь в выражениях. В частности, она потребовала убрать руки прочь от Украины, прокляла русских военных и прославила украинских неонацистов.

Заодно певица поставила крест на своей некогда успешной карьере в России. На ее высказывания обратили внимание и власти страны, которые запретили звезде въезд в РФ на целых 50 лет. В том, что это не шутка, артистка убедилась сама, когда не прошла паспортный контроль в аэропорту и отправилась в транзитную зону в Домодедово. Оттуда звезду депортировали в Узбекистан.

У провокационных действий звезды есть объяснение, считает Андрей Сухарев. Причем дело не в гражданской позиции Наргиз, а в продажности. Ведь, как стало известно журналисту, Закирова за свои высказывания получала огромные гонорары, в долларах, сообщает издание SOLENKA.INFO.

Собственно, по такому же сценарию действовали и некоторые другие артисты, не поддержавшие спецоперацию. В частности, в этом подозревают и Светлану Лободу, и Андрея Данилко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ответила Светлана Лобода на обвинение в получении миллиарда долларов за критику РФ.