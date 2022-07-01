Премьер Японии Кисида: окончание «Сахалина-2» не значит прекращение поставок СПГ

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Страна восходящего солнца будет продумывать дальнейшие действия вместе с компаниями.

Указание российского лидера Владимира Путина о проекте «Сахалин-2» не подразумевает моментальную остановку поставок сжиженного природного газа (СПГ). Такое мнение выразил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Был выпущен указ президента России по проекту „Сахалин-2“. Но это не означает, что поставки СПГ будут сейчас же остановлены. Но мы будем внимательно следить, какие требования будут в содержании контракта вследствие этого указа. Необходимо также продумать дальнейшие шаги вместе с компаниями», — приводит его слова РИА Новости.

При этом он отметил, что СПГ не входит в перечень санкций по решению G7. Он также добавил, что пока не будут известны официальные требования в соответствии с указом, он не сможет прокомментировать ситуацию с санкциями.

Ранее Путин подписал указ о передаче имущества «Сахалин энерджи» в собственность РФ. Как писал 5-tv.ru в Японии подробно изучают документ.