Каким знакам зодиака категорически нельзя жениться осенью

Фото, видео: www.globallookpress.com / Val Thoermer; 5-tv.ru

Начало осени пользуется большой популярностью среди молодоженов. Однако не всем представителям зодиакальной дюжины это время подойдет для создания счастливой семьи.

С точки зрения астрологии 2022 год в целом — это отличный вариант для создания семьи и брака. Многие пары находятся в поиске идеального времени для свадьбы и нередко выбирают начало осени. Астропсихолог Ирина Королева рассказала 5-tv.ru, каким знакам зодиака можно и нельзя жениться в сентябре 2022-го.

По словам эксперта, в это время могут создать успешный брак Овны. У них идет высокий накал чувств. Тельцы расширяют свои возможности и быстрее приходят к решению сделать предложение руки и сердца.

«Также Близнецы, которые долго создавали отношения, в этом году захотят их, скорее всего, скрепить», — считает астропсихолог.

Есть еще два знака, которым стоит задуматься о свадьбе в сентябре 2022-го:

Девы. Прекрасный месяц для создания семьи.

Раки. У них происходит глубокое понимание необходимости сделать предложение.

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Астропсихолог не советует создавать семью в 2022 году Стрельцам и Козерогам. Представители данных знаков еще находятся в сомнениях и не очень уверены, что этот год удачный для них.

По словам эксперта, для создания брака наиболее эффективны дни, которые не касаются полнолуния и новолуния.

«На полнолуние слишком высокий всплеск энергии, а на новолуние ее не хватает для организации хорошего торжества», — уточнила Королева.

Также важно помнить, что пятница — наилучший день для празднования этого события. Она управляется Венерой, уточняет астропсихолог, что способствует улучшению отношений, укреплению брака и созданию материального благополучия.