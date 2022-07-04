Звездные измены: Кого из российских артистов уличили в неверности
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
В отечественном шоу-бизнесе в последние годы случилось сразу несколько скандалов на почве супружеской неверности. Некоторые браки распались после десятилетий совместной жизни.
Многим звездам трудно поддерживать семейные отношения. Плотный рабочий график, деньги и впоследствии независимость нередко приводят к разладу в паре, порой на почве измены. Кого же из артистов обвиняли в неверности к своей половинке, рассказываем в материале 5-tv.ru.
Валерий Меладзе
Известный певец Валерий Меладзе и его первая жена Ирина длительное время состояли в браке. Многие считают причиной их разрыва роман артиста с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой, позже ставшей его второй супругой. Сейчас у пары трое детей, первый из которых появился на свет за несколько лет до развода Валерия с Ириной.
Сергей Жигунов
Актер Сергей Жигунов женился на Вере Новиковой в далеком 1985 году. Они состояли в браке 22 года. Незадолго до развода у Жигунова и его коллеги по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк начался роман. Отношения с новой возлюбленной долго не продлились, и пара рассталась. Интересно, что через некоторое время актер снова женился на Вере Новиковой. Они прожили в браке еще 11 лет, однако и в этот раз семью не удалось сохранить. В 2020-м Вера и Сергей поставили точку в совместной жизни, а уже в следующем году актер связал себя узами брака с новой возлюбленной Викторией Ворожбит.
Гарик Харламов
В 2020 году неожиданно распался семейный союз популярного шоумена Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. В российском медиапространстве ходили слухи о многочисленных взаимных изменах звезд, что и привело в итоге к разводу. Однако артисты упорно открещивались от подобных обвинений и заявляли, что какой-то конкретной причины для расставания у них не было, просто не сошлись характерами.
Третий лишний: Любовные треугольники российских звезд
Данила Козловский
Один из самых востребованных отечественных актеров Данила Козловский несколько лет состоял в отношениях с актрисой и моделью Ольгой Зуевой. Почти сразу после рождения их дочери звезды расстались. Козловский в этой ситуации взял вину на себя. Он признавался, что поступил подло, оставив семью. По мнению многих поклонников, причиной разрыва стал новый роман с коллегой по фильму «Чернобыль» актрисой Оксаной Акиньшиной.
Олег Газманов
Первая жена артиста Ирина Газманова долгие годы выслушивала сплетни об изменах мужа. Но развелся Олег Газманов с супругой только после 22 лет брака. Причиной распада семьи послужило увлечение певца Мариной Муравьевой, с которой он познакомился во время гастролей. Тогда эти отношения молодая девушка оборвала и вышла замуж за другого, но после ее развода Газманов все-таки добился любимой.
Евгений Петросян
Совместная супружеская жизнь российских юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко продлилась более трех десятилетий. Но даже брак с таким стажем порой не удается сохранить. В 2018 году артисты оформили развод, и Евгений Петросян ушел к молодой помощнице Татьяне Брухуновой, которая стала его супругой и родила ему сына.
Владимир Епифанцев
Актер Владимир Епифанцев женился на Анастасии Веденской всего через три месяца после знакомства. Долгое время пара была счастлива, воспитывала двоих сыновей. Причиной расставания оказалась подруга Анастасии, с которой у актера завязались романтические отношения. Некоторое время Епифанцев скрывал свою неверность, но однажды по ошибке отправил жене СМС-сообщение, которое было адресовано любовнице.