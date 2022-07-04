Звездные измены: Кого из российских артистов уличили в неверности

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

В отечественном шоу-бизнесе в последние годы случилось сразу несколько скандалов на почве супружеской неверности. Некоторые браки распались после десятилетий совместной жизни.

Многим звездам трудно поддерживать семейные отношения. Плотный рабочий график, деньги и впоследствии независимость нередко приводят к разладу в паре, порой на почве измены. Кого же из артистов обвиняли в неверности к своей половинке, рассказываем в материале 5-tv.ru.

Валерий Меладзе

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Известный певец Валерий Меладзе и его первая жена Ирина длительное время состояли в браке. Многие считают причиной их разрыва роман артиста с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой, позже ставшей его второй супругой. Сейчас у пары трое детей, первый из которых появился на свет за несколько лет до развода Валерия с Ириной.

Сергей Жигунов

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Актер Сергей Жигунов женился на Вере Новиковой в далеком 1985 году. Они состояли в браке 22 года. Незадолго до развода у Жигунова и его коллеги по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк начался роман. Отношения с новой возлюбленной долго не продлились, и пара рассталась. Интересно, что через некоторое время актер снова женился на Вере Новиковой. Они прожили в браке еще 11 лет, однако и в этот раз семью не удалось сохранить. В 2020-м Вера и Сергей поставили точку в совместной жизни, а уже в следующем году актер связал себя узами брака с новой возлюбленной Викторией Ворожбит.

Гарик Харламов

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

В 2020 году неожиданно распался семейный союз популярного шоумена Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. В российском медиапространстве ходили слухи о многочисленных взаимных изменах звезд, что и привело в итоге к разводу. Однако артисты упорно открещивались от подобных обвинений и заявляли, что какой-то конкретной причины для расставания у них не было, просто не сошлись характерами.

Третий лишний: Любовные треугольники российских звезд

Данила Козловский

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Один из самых востребованных отечественных актеров Данила Козловский несколько лет состоял в отношениях с актрисой и моделью Ольгой Зуевой. Почти сразу после рождения их дочери звезды расстались. Козловский в этой ситуации взял вину на себя. Он признавался, что поступил подло, оставив семью. По мнению многих поклонников, причиной разрыва стал новый роман с коллегой по фильму «Чернобыль» актрисой Оксаной Акиньшиной.

Олег Газманов

ww.globallookpress.com / Pavel Kashaev

Первая жена артиста Ирина Газманова долгие годы выслушивала сплетни об изменах мужа. Но развелся Олег Газманов с супругой только после 22 лет брака. Причиной распада семьи послужило увлечение певца Мариной Муравьевой, с которой он познакомился во время гастролей. Тогда эти отношения молодая девушка оборвала и вышла замуж за другого, но после ее развода Газманов все-таки добился любимой.

Евгений Петросян

www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

Совместная супружеская жизнь российских юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко продлилась более трех десятилетий. Но даже брак с таким стажем порой не удается сохранить. В 2018 году артисты оформили развод, и Евгений Петросян ушел к молодой помощнице Татьяне Брухуновой, которая стала его супругой и родила ему сына.

Владимир Епифанцев

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Актер Владимир Епифанцев женился на Анастасии Веденской всего через три месяца после знакомства. Долгое время пара была счастлива, воспитывала двоих сыновей. Причиной расставания оказалась подруга Анастасии, с которой у актера завязались романтические отношения. Некоторое время Епифанцев скрывал свою неверность, но однажды по ошибке отправил жене СМС-сообщение, которое было адресовано любовнице.