Российские ученые изобрели препарат для лечения от алкоголизма

Психолог Рычкова заявила об изобретении препарата, который лечит от алкоголизма

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Как отмечают эксперты, лекарство нужно принимать систематически, не отступая от плана лечения.

В России зарегистрировали первый отечественный препарат для лечения алкоголизма. Как сообщают эксперты, лекарство действительно дает стойкий эффект и способствует избавлению от зависимости.

«Заявленный препарат относится к классу так называемых „блокаторов опиоидных рецепторов“, и эти препараты известны фармакологам и используются наркологами с 70-х годов XX века», — цитирует KP.RU профессора кафедры клинической психологии и психотерапии Московского государственного психолого-педагогического университета, доктора психологических наук, клинического психолога Ольгу Рычкову.

Как отмечает психолог, обычно подобные препараты разрабатывались зарубежными компаниями, но при этом они всегда этап клинических испытаний и имели доказанную эффективность.

Так как же будут работать новые лекарства? Оказывается, препараты снижают вызываемую алкоголем эйфорию, тем самым обесценивая употребление спиртного; то есть делают выпивку бессмысленной. Как следствие — постепенно, на протяжении длительного времени, ослабевает влечение к приему алкоголя. Раз влечение ослабло, то человек снижает дозы потребления алкоголя. Как результат — снижается частота рецидивов болезни.

Рычкова также отметила, что препарат нужно принимать систематически, не отступая от плана лечения.

«Чтобы страдающий от алкоголизма человек был мотивирован на прием лекарств, нужны специальные психотерапевтические технологии, которые будут применять врачи психиатры-наркологи, клинические психологи профильных учреждений, в идеале — и врачи соматической сети», — считает Ольга Рычкова.

По мнению психолога, только в таком случае можно будет получить позитивный эффект. То есть, нужен комплексный подход, сочетающий фармакотерапию и психотерапевтические технологии.

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