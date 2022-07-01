Киев нашел крайних в провале ВСУ в «Горском котле»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; Минобороны РФ

Военнослужащие арестованы и находятся в СИЗО находящегося под контролем украинских властей Краматорска.

Киев в попытке выйти сухим из воды после громкого провала Вооруженных сил Украины в очередном «котле» в Донбассе нашел крайних. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Вторым отделом управления Государственного бюро расследований Украины по городу Краматорск в отношении командования и 171 бойца 42 батальона 57 мотопехотной бригады, оборонявшихся в „Горском котле“, возбуждены уголовные дела», — пояснили в российском оборонном ведомстве.

Также Конашенков добавил, что вышеупомянутые военные арестованы и в настоящее время находятся в СИЗО Краматорска.

Скрывает украинское командование и реальную картину укомплектованности своих подразделений. Так, в одном из батальонов 17-й танковой бригады, находящемся в Донецкой народной республике (ДНР), в строю лишь 20% личного состава. К слову, к росту количества дезертиров в ВСУ ведут и постоянные неудачи. В частности, наблюдается неорганизованный отход отдельных подразделений из Лисичанска.

«За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка. Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску», — сообщил последние данные Конашенков.

Украинская армия в этом направлении несет больнице потери. За последние сутки в Верхнекаменке погибло более 120 человек, а в Верхнекаменском — 70.