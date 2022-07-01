Spiegel: власти ФРГ просят Литву снять запрет на транзит в Калининград

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Еврокомиссия опубликует объяснение произошедшего в ближайшее время.

Правительство Германии просит разблокировать транзит товаров из России через Литву в Калининград. Как заявил канцлер ФРГ, в правилах транзита должен учитываться тот факт, что перевозки производятся между двумя частями одной страны.

Европейская комиссия (ЕК) опубликует объяснение произошедшего в ближайшее время. При это она уточнит список и число товаров, которые РФ сможет ввозить в Калининград через территорию Литвы, передает издание Spiegel.

Ранее заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал блокаду Калининграда проявлением русофобских настроений по отношению к стране. Он также пообещал жесткий ответ Литве из-за запрета на транзит товаров в российский город. Как писал 5-tv.ru, Литва и Еврокомиссия согласовали принципы транзита грузов РФ.