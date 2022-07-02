В Иркутске добровольцы готовят ко взрослой жизни детенышей норки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jürgen & Christine Sohns; russian.rt.com

Судьба малышей уже предопределена. Их не отправят жить в зоопарк, а отпустят на свободу.

В Иркутской области добровольцы выхаживают детенышей норки. Они хотят, чтобы зверьки, после того как подрастут и окрепнут, вернулись в дикую среду обитания.

Заботится о зверьках человек, не имеющий профессионального отношения к животному миру. Андрей Бугай возглавляет региональное отделение общероссийской общественной организации «Федерация зимнего плавания России». Оказывается, что в течение трех лет он подкармливал взрослую норку, но животное убежало. Зато оставило на кухне спортивного центра после себя потомство, сообщает RT.

Малышам сейчас не более двух месяцев. Андрей ловит для них и чистит рыбу, подкармливает в качестве лакомства замороженными мышами — делает все, чтобы четвероногие друзья встали на ноги. При этом приручить он их не пытается.

«Мы решили их подкармливать, чтоб не отдавать никуда, ни в какой приют, ни в какой зоопарк, ничего не искать — чтобы они остались в природе. В руки мы их не берем, и у них есть возможность остаться в дикой природе и в общем — выжить», — рассказал волонтер.

Сейчас зверята живут в специальном вольере, адаптированном к естественной среде обитания. Ведь скоро им выходить во взрослую жизнь и нужно быть готовыми к любым трудностям.

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