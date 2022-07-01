Оптом и в розницу: ушлые украинцы бойко торгуют натовским оружием в даркнете

Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Tarasovukrinform

Журналисты выяснили, сколько на черном рынке стоят распиаренные британские комплексы NLAW и американские дроны Switchblade.

На Украине организована беспрецедентная по масштабам торговля поставляемым Западом оружием через нелегальные площадки в даркнете. Об этом сообщает RT, корреспонденты которого в целях эксперимента под видом потенциальных покупателей связались с украинскими торговцами оружием.

Выяснилось, что в ассортименте продавцов не только полный перечень стрелкового оружия, но и пресловутые противотанковые комплексы Javelin, противопехотные мины M18A1 Claymore и даже передовые дроны Phoenix Ghost, которые разработали в США специально для нужд украинских военных.

Фото: russian.rt.com

Так, Phoenix Ghost можно приобрести по четыре тысячи долларов за штуку, а его ближайший аналог дрон Switchblade стоит от четырех до семи тысяч.

Разрекламированный британский ПТРК NLAW предлагается за 15 тысяч долларов, а его немецкий аналог Panzerfaust 3 всего за 670 долларов за единицу.

Американские винтовки М4 с глушителем и сотней патронов идут по 2,4 тысячи долларов за комплект, а вот советские снайперские винтовки Драгунова оцениваются в 3,6 тысячи за штуку с двумя обоймами по 50 патронов.

Американские бронежилеты оцениваются в 1,5 тысячи долларов за партию от пяти штук.

Фото: russian.rt.com

Схема продаж похожа на используемую при передаче наркотиков. Сначала покупатель переводит деньги на криптокошелек продавца, причем оплату можно провести прямо на торговой площадке, которая выступает гарантом сделки. Затем продавец закладывает боеприпасы в тайник и отправляет покупателю его координаты и фото.

Как выяснили журналисты, доставка осуществляется через целую систему тайников не только на территории Украины, но и за рубежом. К примеру, доставка Phoenix Ghost на территорию Польши обойдется в дополнительную тысячу долларов к стоимости дрона.

Фото: russian.rt.com

По данным RT, в Службе безопасности Украины (СБУ) прекрасно осведомлены о процветающем черном рынке западного оружия и даже предпринимают меры для борьбы с ним. Однако нелегальная торговля амуницией и гуманитарной помощью приобрела на Украине небывалый размах и уже практически не поддается контролю.

Так, замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко был вынужден признать, что из всего объема гуманитарной помощи, попадающей на Украину, лишь 18% доходит до областных военно-гражданских администраций. Остальное «растворяется» на складах общественных, благотворительных и даже религиозных НКО.

Фото: russian.rt.com

Владелец компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров отметил, что Украина исторически была перевалочной базой и черным рынком оружия, в том числе европейского. Это создает значительные риски попадания тяжелого вооружения в руки террористов. Особенно в свете того, сейчас этот бизнес стал «высокотехнологичным»: если ранее сделки осуществлялись через живых посредников, то теперь через интернет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как оружие НАТО попадает на украинский черный рынок.