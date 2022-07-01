Кому категорически нельзя есть окрошку
Врач Филиппова не рекомендует окрошку при обострении заболеваний ЖКТ
Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Turusov; 5-tv.ru
Любимая многими россиянами окрошка содержит большое количество ингредиентов, которые не всегда оказывают положительное влияние на организм.
Окрошка — традиционное летнее блюдо. Овощи, свежая зелень, кефир… на первый взгляд кажется, что оно исключительно полезное. Однако не для всех это блюдо оказывает благоприятное влияние на здоровье. Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова рассказала 5-tv.ru, кто должен полностью исключить из своего рациона окрошку.
В первую очередь нужно обратить внимание на ингредиенты, которые входят в состав окрошки: сырые и отварные овощи, свежая зелень, колбаса, куриные яйца.
«На данные компоненты может быть непереносимость, аллергическая либо индивидуальная реакция», — уточняет эксперт.
Также употребление таких продуктов, по словам специалиста, следует исключить людям, которые находятся в состоянии обострения каких-либо заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в частности, желчного пузыря, желудка или кишечника. Это вызвано тем, что свежие овощи могут спровоцировать ухудшение состояния и болевые ощущения. Окрошка должна быть полностью исключена из рациона на время этого обострения.
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Кроме того, напитки, которыми заправляют это блюдо, также оказывают негативное воздействие на организм человека с проблемами ЖКТ. В качестве заправки могут быть квас, кефир или другие кисломолочные напитки. Также добавляются сметана, майонез или йогурт.
«Плюс окрошки заключается в том, что все компоненты, все ингредиенты и даже ту же заправку можно заменять, какие-то продукты убирать, тем самым подбирая под свои вкусовые предпочтения и особенности организма», — отмечает врач.
При этом следует отметить, что даже в случае отсутствия ограничений, все равно есть окрошку нужно в умеренных количествах и стараться свое питание сделать более разнообразным.