Телеведущий Манучаров раскритиковал Шахназарова за кнопочный телефон

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Режиссер не только пользуется устаревшими гаджетами, но и не следит за новинками в кино.

Телеведущий Вячеслав Манучаров раскритиковал режиссера Карена Шахназарова за любовь к старым гаджетам. Эту тему журналист затронул в беседе с Андреем Соколовым на своем шоу «Эмпатия Манучи».

«У него телефон 1996 года выпуска. Телеграм-каналы не смотрит. На его примере я понимаю, что в государстве нет человека, который мог бы это на себе замкнуть», — заявил Манучаров.

Также, по словам ведущего, он пришел в ужас, когда узнал, что Шахназаров не следит за новинками в кинематографе.

«Я недавно смотрел интервью Карена Шахназарова. Был, честно говоря, в ужасе. На каждый вопрос, смотрите ли вы кино, Netflix, какие-то сериалы он отвечал: «Я кино не смотрю. Сериалы не смотрю. Мне это не интересно», — удивился Манучаров.

Ранее режиссер Шахназаров признался в интервью Ксении Собчак, что он «не интернетовский» и старомодный человек. За новостями в мессенджерах он не следит и действительно пользуется кнопочным телефоном.