Жители Москвы выберут место в столице, которое назовут в честь ЛНР

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Если участники проекта не могут определиться сами, то могут доверить этот вопрос профессионалам. Подобный вариант ответа также предусмотрен при голосовании.

Проект «Активный гражданин» предложил жителям российской столицы проголосовать за место в городе, которое будет названо в честь Луганской народной республики (ЛНР). Об этом рассказали в правительстве Москвы.

«В новом голосовании проекта „Активный гражданин“ участники выберут место для присвоения ему названия в честь Луганской народной республики. В голосовании четыре варианта ответа», — говорится в сообщении на портале мэра города mos.ru.

Теперь название «Площадь Луганской народной республики» предлагается пространству вдоль Смоленской набережной — между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат; территории вдоль улицы Академика Пилюгина — между Ленинским проспектом и Воронцовским парком; месту вдоль Большого Ржевского переулка — вблизи улицы Малая Молчановка.

Также участники проекта могут полностью положиться на экспертов в решении этого вопроса, если проголосуют за четвертый вариант ответа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что площади рядом с посольством США в Москве присвоили название в честь ДНР.