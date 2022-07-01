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Продюсер «Ласкового мая» переживает непростые времена — тысячи фанатов и звездные коллеги винят его в трагедии, припоминая бесконечные суды за авторские права на песни группы.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин проклял телеведущую Дану Борисову, с которой еще недавно тепло дружил. Произошло это после заявления о его причастности к смерти экс-солиста легендарного коллектива Юры Шатунова. От приятельницы такого удара шоумен явно не ожидал.

Звезда «Армейского магазина» была шокирована внезапной кончиной 48-летнего музыканта. Как и тысячи его фанатов и другие звездные коллеги. Как известно, близкие певца после трагедии припоминали Разину измотавшие Шатунова суды за права на песни «Ласкового мая», говорили, что из-за тяжб он был в постоянном стрессе, и сердце могло не выдержать. Борисова с ними открыто согласилась.

Обида вспыхнула в сердце продюсера не только из-за слов, но и потому что прежде он не раз помогал телеведущей. В его сочинской гостинице есть апартаменты Шатунова, туда он лично приглашал Борисову отдыхать с дочерью Полиной на все лето.

«Разин назвал меня неблагодарной наркошей и проклял. А все из-за чего? Я же с ним дружила. Мы не раз приезжали к Разину, но уже жили в обычном номере. Разин был с нами очень любезен, жарил яичницу на завтрак, отправлял машину к аэропорту. Я говорила, что благодарна ему. Но, когда произошла трагедия, я не сдержалась и сказала, мол, Андрей затравил Юру судами. Видимо, Разин увидел где-то мои слова», — цитирует селебрити Starhit.ru.

Несмотря на ссору с приятелем, Дана Борисова мнения менять не готова, она действительно считает, что здоровье покойного певца подорвали суды с продюсером. Несправедливо, говорит, запрещать артисту исполнять песни, которые с ним всю жизнь. Как пишет dni.ru, с ней, в том числе, согласна журналистка Алена Жигалова — она напрямую спросила Разина, как ему теперь спится по ночам. А телеведущая подчеркнула, что настоящая дружба — это не только постоянная лесть, но и право на собственное мнение, пусть и не самое приятное.

Сам Андрей Разин виновным себя не считает, он публично соболезновал близким своего бывшего подопечного. Отмечал, что их отношения в разное время были то дружескими, то сложными, но все же искренними. Именно такая многогранная связь и характеризуется словом «жизнь», уверен шоумен.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дана Борисова призналась, что дочь не на шутку беспокоится за нее после смерти Юры Шатунова.