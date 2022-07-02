Пластический хирург рассказал, на сколько подорожали грудные импланты в России

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Никакие санкции не останавливают женщин от стремления быть красивыми. Вот и спрос на пластические операции никуда не делся. Сейчас пациенток так много, что приходится ставить их в лист ожидания.

В текущее время не наблюдается проблем с наличием определенных имплантов, препаратов или же материалов, но цены на них выросли. Об этом рассказал пластический хирург Александр Вдовин.

«Столичные клиники закупили все необходимое практически сразу, как только стали вводиться санкции, поэтому в некоторых медицинских учреждениях есть стратегический запас всего самого необходимого. Что касается цен, то они выросли на ряд препаратов в два-три раза, грудные импланты тоже подорожали в среднем на 30-40%», — цитирует его Газета.ру.

Также врач отмечает, что никакие санкции не останавливают женщин от посещения пластических хирургов и косметологов. Более того, он сообщил, что в последние месяцы пациентов было так много, что приходилось ставить их в лист ожидания.

Относительно возможного дефицита имплантов, которые доставляются из США и Европы, по мнению Вдовина, это зависит от поставок, а не от санкций. Хирург заверил, что за четыре месяца уже выстроены новые логистические цепочки, но при этом они длинные, поэтому возможны задержки тех или иных продуктов.

Помимо завозимых с Запада имплантов, есть и альтернативные варианты поставки продукции. Например, Корея и Китай, которые прошли сертификацию и успешно используются в медицинской практике.

«Помимо этого, еще с момента введения первого пакета санкций оживились российские производители — несколько компаний заявили о разработке собственных имплантов для груди. Должно пройти время, чтобы получить качественный продукт, но я уверен, что все будет на высоте», — подытожил хирург.

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