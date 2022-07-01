Военкор «Известий» показал кадры подавления огневых точек ВСУ под Лисичанском

Фото, видео: Минобороны РФ

Украинская армия на Лисичанском направлении несет колоссальные потери.

Эксклюзивные кадры подавления огневых точек Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Лисичанском направлении передал корреспондент «Известий» Денис Кулага. На записи видно, как российская артиллерия наносит удары по позициям украинских войск.

Накануне стало известно, что украинские военные получили приказ отступать из Лисичанска, в то время как все важные пути из города уже находились под контролем российских войск и военных Луганской народной республики (ЛНР).

На кадрах из Лисичанска видно, как российские военные выдавливают противника из города. В свою очередь военные ВСУ едва ли не бегом покидают город, который оставался их последним форпостом в ЛНР. Только минувшей ночью из Лисичанска в район Северска вышли почти 600 человек, в том числе 74 наемника.

В министерстве внутренних дел ЛНР заявили, что у украинской армии в Лисичанске колоссальные потери, насчитывается более двух тысяч с половиной бойцов, уничтоженных российской артиллерией. В ведомстве прогнозируют наступление полной блокады к концу этой недели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что треть группировки боевиков ВСУ сдалась в плен под Лисичанском.