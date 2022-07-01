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Новоиспеченные джейраны пьют много молока и уже начали пробовать подножный корм

Три детеныша джейрана появились на свет в Московском зоопарке в конце мая — начале июня. Джейран — это редкий вид пустынной газели.

Работники обнаружили детенышей во время ежедневного утреннего осмотра зоопарка. Родилось две девочки и один мальчик. Ветеринарный врач осмотрел маленьких джейранов, они чувствуют себя замечательно и готовы познавать новый мир. Сейчас животные пребывают на песчаном грунте с низкорослыми растениями, сотрудники заповедника стараются их не тревожить.

Новоиспеченные джейраны пьют много молока и уже начали пробовать подножный корм. Как известно, полный переход на него происходит у этих животных к полугодовалому возрасту. По своей природе джейраны очень внимательны и подозрительны ко всему, поэтому при малейшем шорохе прячутся и, замирая, высматривают опасность.

Родина этих милых зверей — это Иран, Армения и Афганистан. Сейчас их вид записан в Красную книгу, как редкий и исчезающий, передает сайт KP.RU.

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