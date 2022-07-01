Брежнева о своем материнском промахе: «Сейчас у меня другой подход к воспитанию»

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Экс-солистка «ВИА Гры» родила первую дочь Соню совсем юной девушкой и потому совершила ошибку, которую с годами удалось исправить.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказала об ошибке, которую совершила в воспитании старшей дочери Сони, сейчас ей 21 год. По словам певицы, промахи она допускала, потому что была слишком молодой мамой — родила в 19 лет. В подробности семейной жизни артистка прессу посвящает неохотно, однако о своем родительском опыте немного рассказала. Призналась, что в корне изменила взгляды с появлением опыта и второй наследницы Сары в 2009 году.

«За эти годы я прошла все стадии родительского опыта. Я родила рано и, будучи неопытной, сначала многое навязывала ей, заставляла делать то, что считала правильным. Сейчас у меня другой подход к воспитанию. Конечно, есть границы, есть взрослые договоренности», — поделилась Брежнева.

Как отметила исполнительница, в ее семье принято исполнять обещания, этому она учит и дочерей. Сегодня, когда наследницы уже не малышки, в отношениях с мамой у них царит абсолютное доверие. Соня и Сара не боятся открыть свои тайны, рассказывают о своих переживаниях и мыслях. В интервью телеканалу РБК Брежнева отметила, что в этом ее главная цель.

Недавно артистка вернулась на свою виллу в Италии после непродолжительной работы волонтером в Польше. Там звезда попробовала себя в качестве складского грузчика - занималась распределением гуманитарной помощи для украинских беженцев.

Долго задерживаться в Польше селебрити не стала. Она оставила все дела, чтобы поздравить с днем рождения маму — вместе с сестрами устроила родительнице большой праздник. Об истинных причинах прекращения работы волонтером Брежнева публике решила не сообщать.

Ранее, писал 5-tv.ru, журналист Антон Беккужев рассказал о возможных любовницах супруга Веры Брежневой — продюсера и композитора Константина Меладзе.

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