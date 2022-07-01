Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

За участие в проекте актера не баловали деньгами и даже предложили покинуть съемочную площадку.

Российский актер Владимир Вдовиченков рассказал о том, какими были его гонорары за съемки в картине «Бумер». По словам артиста, ему заплатили всего полторы тысячи долларов. Причем за весь съемочный процесс.

«Мы уже снимали кино. Вдруг приходит директор картины, вызывает нас четверых и дает чистый лист. Нам сказали подписать договор. Там была сумма в 1500 долларов. Я переспросил: «За все?“» — рассказал Вдовиченков в программе Федора Бондарчука.

В ответ, по его словам, ему предложили ехать домой, если актера что-то не устраивает. Такая политика была у руководства проекта — гнать с площадки тех, кто не согласится.

Так что артисту за счет фильма разбогатеть сначала не удалось, зато слава к нему пришла чуть ли не мировая. И уже позже он сполна получил то, что ему причиталось. И эта сумма была гораздо больше прежней.

«Перед съемками второго „Бумера“ из зала на спектакле выбежал продюсер Сергей Члиянц. Он кричит: „Вовка, я тебе не заплатил в прошлый раз. Так вот. Это бабки от меня“. И в сумке 20 тысяч долларов», — поделился артист.

Бандитский боевик «Бумер» Петра Буслова вышел в 2003 году. Это фильм о четырех друзьях, которые собираются ограбить компьютерный магазин, но сталкиваются с милицией. В результате перестрелки погибают Рама и Килла. Димон же сбегает. Момент из этого эпизода — когда Кот (Владимир Вдовиченков), держа на руках раненого товарища, кричит «Димооон», стал мемом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезда «Бригады» Владимир Вдовиченков отсудил 1,2 миллиона за сорванный отдых в Греции.