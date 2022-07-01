В Госдуме заявили о сохранении контроля над Змеиным со стороны флота и ВКС РФ

Депутат Черняк заявил, что остров Змеиный остается под контролем флота и ВКС России

Фото: Reuters / PLANET LABS PBC

Операция по отводу войск с острова была проведена для сохранения жизни российских военных, подчеркнул депутат от Крыма Алексей Черняк.

Остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота и Воздушно-космических сил России. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк.

«Наши бойцы из сил специальных операций Вооруженных сил РФ освободили остров Змеиный от украинских националистов, отбили несколько атак, попыток высадки украинского десанта, сбили значительное количество авиации и дронов. Далее остров становится под контроль наших ракет, флота и ВКС», — цитирует депутата РИА Новости.

Черняк подчеркнул, что операция по отводу войск с острова была проведена для сохранения жизни российских военных после передачи Украине ствольной и реактивной артиллерии с Запада.

Депутат добавил, что теперь никто не сможет обвинить Россию в блокировании судов в украинских портах и создании проблем с продовольствием.

Накануне стало известно о полном выведении со Змеиного российского гарнизона. Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, отвод войск стал жестом доброй воли ВС РФ, которые завершили выполнение на острове поставленных задач.

«Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что РФ не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», — подчеркнул Конашенков.

Военный эксперт Николай Костикин отметил, что решение России покинуть остров имеет, скорее, политический, нежели военный характер. Тем самым она избавила себя от провокаций в данном районе, а также показала всему миру, что теперь сельскохозяйственная продукция с Украины может быть беспрепятственно вывезена.

В свою очередь член-корреспондент Академии военных наук РФ (АВН) Владимир Козин заявил, что Змеиный не имеет стратегического значения и не требует нахождения на нем российских военных гарнизонов.

Кроме того, по мнению Козина, у украинских военных не хватит сил взять остров, так как у них есть необходимость удержаться на более важных объектах, в то время как Змеиный — маленький пятачок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны сообщили об очередном провале ВСУ при попытке штурма Змеиного.