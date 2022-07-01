Авиакомпании попросили у Минтранса разрешения на возвращение самолетов за рубеж

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Пока ведомство не отреагировало официально на обращения авиаперевозчиков.

Две российские авиакомпании направили в Минтранс просьбу о разрешении возвращения самолетов, ранее взятых в лизинг за границей.

О намерении вернуть судна лизингодателю заявили авиакомпания S7, которая хочет отправить два не сертифицированных в РФ Boeing 737-8 МАХ, и грузовая AirBridgeCargo (часть компании «Волга-Днепр»), намеренная вернуть 14 из 16 своих грузовых Boeing 747. Пока ведомство не отреагировало официально на обращения авиаперевозчиков. Оставлять эти самолеты в России нет смысла, как рассказали опрошенные эксперты «Коммерасантъ».

В том числе в пресс-службе S7 сообщили, что собираются вернуть лизингодателю два Boeing 737-8 МАХ «ввиду отсутствия сертификата и невозможности эксплуатации самолетов в РФ». Авиаперевозки Boeing 737-8 МАХ запретили по всему миру после двух катастроф с их участием в октябре 2018-го и марте 2019-го.

Источник издания, близкий к AirBridgeCargo, заявил, что компания переговаривается с лизингодателем Dubai Aerospace Enterprise по поводу передачи самолетов AirBridgeCargo в финансовый лизинг Etihad. Руководство перевозчика собиралось совместно использовать борты после заключения процедуры перерегистрации компании на другое юридическое лицо в ходе совместного предприятия.

Официальной реакции от «Волга-Днепр» не было, однако источник издания заявил, что промежуточное решение по грузоперевозчику уже принято на правительственном уровне и может поменяться только в августе этого года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на замену иностранных самолетов в авиапарке России выделят 770 миллиардов рублей.