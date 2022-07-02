Дерматолог назвала типы людей, которым нельзя загорать на солнце

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Ограничений по возрасту для приема солнечных ванн нет, но нужно учитывать наличие или отсутствие кожных заболеваний.

Многим людям загар может быть вреден. Время пребывания человека под солнцем напрямую зависит от его внешнего типа по шкале Фитцпатрика. Врач-дерматолог Елена Скорогудаева назвала типы людей, которым от длительного пребывания на солнце.

К первому типу относятся люди с голубыми глазами, рыжими или светлыми волосами и с розовой кожей.

«Этот тип людей больше всего подвержен негативному влиянию солнца, потому что у них не синтезируется меланин (природный пигмент, который защищает кожу от УФ-излучения). Поэтому этой группе людей противопоказано долго находиться на солнце. Они не загорают, а сразу обгорают», — рассказала врач-дерматолог Елена Скорогудаева в беседе с «Вечерней Москвой».

Второй тип — голубоглазые и светловолосые люди, потому что они обладают большой склонностью к хроническим кожным заболеваниям, а солнце является инициатором подобных болезней.

Также дерматолог упомянула темнокожих людей.

«Такие люди самые устойчивые к воздействию солнечных лучей. У них формируется необходимый пигмент (меланин), который защищает кожу от солнца. Он работает как антиоксидант и как фильтр от опасных лучей», — добавила Скорогудаева.

Также врач отметила, что ограничений по возрасту для нахождения под солнцем нету. При этом нужно учитывать наличие или отсутствие кожных заболеваний. Солнце способно усугубить их протекание.

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