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У актрисы сейчас новый партнер — Дмитрий Нагиев, с которым невозможно работать — только творить.

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович ответила на вопрос о том, что для нее значит любовь и занято ли ее сердце. Ведь ее прежние отношения со звездой «Мажора» сошли на нет — Павел Прилучный успел жениться на другой коллеге по цеху Зепюр Брутян.

«Про меня так здорово все в интернете и на новостных порталах придумывают! Давайте не будем отнимать у людей поле для творчества. Всех обнимаю, жму руки, люблю, конечно. Мира», — прокомментировала Карпович изданию HELLO! Russia.

Вместе с тем актриса рассказала, с кем сейчас из звезд складывается ее союз. Правда, речь идет о профессиональных отношениях. У девушки они завязались с Дмитрием Нагиевым на съемочной площадке проекта «В активном поиске-2». С таким партнером, подчеркнула она, невозможно работать — только творить. И как можно больше.

«Удивительный, яркий, снаружи спокойный, но внутри темпераментный, с огромным чувством юмора и тонкой иронией, профессионал своего дела. Коллега, партнер, педагог, не побоюсь этого слова!» — отметила артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о свадьбе Павла Прилучного и Зепюр Брутян, которые недавно поженились. Хотя официальных комментариев на это счет не давали.