Пьер Нарцисс сделал предложение тайной возлюбленной незадолго до смерти

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

По словам певицы, представившейся невестой покойного «шоколадного зайца», она обещала подумать, но не успела дать ему ответ.

Певица Ксения Грин заявила, что собиралась выйти замуж за покойного выпускника «Фабрики звезд — 2» Пьера Нарцисса. По словам артистки, она получила предложение руки и сердца, но не дала ответа сразу, обещала подумать. Сделать важный шаг женщина не успела — не дождавшись согласия, через несколько дней ее возлюбленный умер.

На церемонии прощания Грин поделилась с журналистами историей отношений с музыкантом. Как рассказала певица, у Нарцисса по отношению к ней были самые серьезные намерения. Он рассчитывал на свадьбу, мечтал воспитывать общих наследников. Ссоры, призналась Ксения, возникали, но чувства побеждали обиды, и пара быстро мирилась.

«Мы веселились, ставили друг другу свои песни, потому что я тоже певица. Этот человек — мой ангел-хранитель. У меня даже песня о нем есть… Он остался моим самым лучшим другом. На самом деле мы хотели пожениться», — цитирует Грин Starhit.ru.

Ксения Грин подчеркнула, что заключить брак мешали и юридические формальности. Она все еще была замужем и ждала свидетельства о разводе, намекала на спор о детях с бывшим мужчиной. Несмотря на яростную ревность нового бойфренда, вплоть до проверки сообщений в телефоне, певица хотела стать его женой, но все же перед окончательным решением взяла паузу, которая превратилась в вечность. Исполнительница до сих пор не может поверить, что история любви оборвалась — все произошло слишком неожиданно.

Церемония прощания с Пьером Нарциссом состоялась в ритуальном зале морга Центральной клинической больницы Москвы. Белоснежный гроб был усыпан алыми розами, мероприятие сопровождало живое пение госпел-хора из Камеруна. Проститься с выпускником «Фабрики звезд» пришли ведущая «Фабрики звезд» Яна Чурикова и троюродная сестра исполнителя, певица Виктория Пьер-Мари.

Артист умер 21 июня, панихида была запланирована на 25-е, но разногласия между камерунскими родственниками и экс-супругой отсрочили ее до 30-го. Музыканта похоронят на родине в семейном склепе.

Ранее, писал 5-tv.ru, бывшая жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева рассказала о непростой семейной жизни с ним и причинах развода.