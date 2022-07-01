В Индии бродячие псы унесли из больницы младенца и загрызли его

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Один из родственников заметил пропажу новорожденного, и семья бросилась на его поиски. Однако было уже слишком поздно.

Бродячие собаки украли новорожденного ребенка из больницы и загрызли заживо. Трагедия произошла в Индии.

Жительница штата Харьяна по имени Шабнам прибыла в больницу, где у нее прошли успешные роды. В тот же день новоиспеченную маму перевезли в общую палату, там же поселилась и семья роженицы - муж, мама и тетя.

Все близкие Шабнам уснули на полу палаты. Ребенка покормили и уложили спать рядом с тетей, которая также улеглась на напольном покрытии.

Все бы ничего, но с наступлением темного времени суток ребенок исчез. Один из родственников заметил пропажу новорожденного и незамедлительно сообщил об этом остальным. Семья моментально бросилась на поиски мальчика и к большому несчастью обнаружила его во рту бродячей собаки, которая смотрела на них с улицы.

Семья забрала новорожденного из пасти животного и принесла в больницу, где врачи сообщили о смерти мальчика. Тело младенца направили для проведения вскрытия, а скорбящие родственники обратились к правоохранительным органам, обвинив больницу в недостаточном обеспечении безопасности пациентов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ротвейлеры загрызли десятилетнюю девочку в Крыму.