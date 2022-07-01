«Фантастика»: принц Чарльз не сдержал эмоций на встрече с внуками Арчи и Лилибет

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Наследник британского престола впервые встретился со своей внучкой, которой в начале июня исполнился год.

Наследник британского престола принц Чарльз эмоционально отреагировал на встречу со своими внуками Арчи и Лилибет — детьми принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает источник, близкий к королевской семье.

«Это был фантастический визит. Принц был рад видеть своего внука и впервые встретиться с внучкой Лилибет. Первое знакомство с ней было очень эмоциональным — это было замечательно», — передает слова инсайдера People.

Уточняется, что встреча произошла во время празднования платинового юбилея королевы Великобритании. Это был первый визит Лилибет на родину отца. Девочка появилась на свет в Калифорнии 4 июня 2021 года. Ее брат Арчи родился в Великобритании 6 мая 2019 года, но не был там с шестимесячного возраста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что герцог и герцогиня Сассекские отметили первый день рождения своей дочери Лилибет во дворе коттеджа Фрогмор — загородной резиденции английской королевской семьи. Названная в честь правящей королевы Елизаветы II девочка впервые встретилась со своей прабабушкой.