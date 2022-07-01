Пропавший больше недели Ан-2 найден на склоне горы

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Данных о судьбе экипажа пока не поступало.

Поисковая группа на Ми-8 обнаружила пропавший более недели назад самолет Ан-2. Об этом сообщает пресс-служба АО «АК «Полярные авиалинии».

«1 июля 2022 г. около 14:30 в производственно-диспетчерскую службу „Полярных авиалиний“ от экипажа Ми-8, вылетевшего утром на поиски самолета Ан-2, поступила информация об его обнаружении», — говорится в распространенном релизе.

Известно, что воздушное судно лежит на склоне горы в Кобяйском улусе. Данных о судьбе экипажа пока не поступало.

Как сообщал 5-tv.ru, на борту находились три человека. Ан-2 вылетел с аэродрома Ус Хатына в 06.30 утра 21 июня. До пункта назначения в Кобяйском районе он так и не долетел.