«Задача невыполнима»: Данко признался, почему бросил жену и дочь-инвалида

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Артисту в очередной раз пришлось оправдываться за скандальные отношения с прежней семьей.

Певец Данко (Александр Фадеев) объяснил, почему бросил гражданскую жену Наталию Устюменко, родившую ему двоих дочерей, одна из которых страдает тяжелой формой ДЦП.

«Всегда есть какое-то время, и внутренние часы включаются на то, чтобы выполнить данную задачу. А когда ты понимаешь, что задача невыполнима, то оставляешь свою затею. То есть можно сказать, как современный художник, что я так вижу. Проигрывать тоже надо уметь, не всегда человек выигрывает и не всегда у него что-то получается», — заявил Данко в программе «Загугли звезду».

Певец уже не в первый раз вынужден оправдываться за то, что он якобы оставил без поддержки своих дочерей Софью и Агату, рожденных от бывшей гражданской супруги Наталии Устюменко.

Так, в мае Данко заявил, что дал девочкам все, что должен дать отец, но в ответ получил от их матери судебные иски и попытки сломать ему репутацию и карьеру. По словам исполнителя, Устюменко делает из него «монстра и плохого отца», тогда как на самом деле он был хорошим отцом — «не пьющим, не курящим, работящим». Однако дочери перестали ездить к нему в гости и поздравлять с днем рождения, а Данко в ответ решил «не навязываться».

Также певец пожаловался на травлю в сети после сообщений Устюменко, обвинившей его в отказе от уплаты алиментов. Он заявил, что «исправно платил, платит и будет платить», а льющуюся на него грязь в сети связал со своей гражданской позицией.

По мнению Данко, негатив в его адрес на самом деле вызван тем, что он совершает патриотические поступки, ездит с российскими военнослужащими по военным базам и даже получает награды от министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как певец Данко высказался о дружбе с Филиппом Киркоровым и Ольгой Бузовой.