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Выступление дизайнера на «Тавриде» и его слова об отсталости церкви ужаснули верующего телеведущего.

Телеведущий Борис Корчевников назвал Артемия Лебедева богохульником и поломанным человеком. В своем Telegram-канале он признался, что пребывает в шоке от высказываний дизайнера о церкви, озвученных на молодежном фестивале «Таврида» — крупнейшей в РФ площадке для самореализации начинающих деятелей культуры, искусств и креативных индустрий. Его трепетно верующий Корчевников назвал «молодежной заварухой в Крыму за госфинансирование».

«Это там, где девицы целовались на каком-то спектакле пару лет назад. А теперь там мужик с голубыми волосами, который материл святого Сергия Радонежского, писал и говорил гадости о нашем патриархе, учит, какая отсталая церковь и какой она должна быть», — негодовал ведущий.

По словам ведущего, все выступление Лебедева, банально, неумно, старо, как мир и его слова легко опровергнуть. Оно, как и вся работа организаторов «Тавриды», имеет единственную цель — развлечь и не дать молодым ребятам заскучать. Ничему истинно важному мероприятие и его спикеры не учат, потому что, полагает Корчевников, авторы проекта считают подрастающее поколение дебилами. Поэтому перед ними и устраивают фрик-шоу, «чтобы поржать». Кураторы события вместо повестки о главном заботятся лишь о реализации бюджета, уверен ведущий.

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

«Вы ставите богохульника, поломанного человека Лебедева на трибуну перед молодежью, чтобы что?! Чтобы вырастить такие же поломки?» — написал он.

По мнению Корчевникова, завоевать сердце молодого человека, как и любого другого, можно только искренностью и правдой. Юные пытливые умы и свежие души жаждут знаний, решения трудных задач, неоднозначных вопросов, но вместо этого получают матерные тирады «мужика с голубыми волосами».

Прежде телеведущий также призывал молодежь отказаться от поклонения журналистке Ксении Собчак, рэперу Моргенштерну* и тикток-блогеру Дане Милохину, пишет «Вечерняя Москва». Вместо этого «хлама с перьями» он просил вспомнить о национальной русской идее, запечаиленной в десяти заповедях. Возрождение и сохранение российской культуры прячется именно в поиске Бога, настаивает Корчевников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ксения Собчак ответила на резкую критику Бориса Корчевникова.

* — признан иноагентом в РФ.