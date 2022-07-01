В Японии изучают влияние указа Путина на проект «Сахалин-2»

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Sauer

В соответствии с документом, имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России, а управлять им будет новый оператор.

В правительстве Японии изучают влияние указа Владимира Путина, касающегося проекта «Сахалин-2». В соответствии с документом, имущество компании «Сахалин Энерджи», которая выступает оператором по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2», будет передано в собственность России.

«Мы внимательно изучаем намерения и историю российской стороны и то, как компании будут реагировать, поэтому мы еще не на том этапе, когда можем дать ответ о том, как реагировать в будущем», — цитирует телеканал NHK выступление на пресс-конференции заместителя генерального секретаря кабмина Японии Сэйдзи Кихара.

Он добавил, что интересы Японии в области ресурсов не должны быть подорваны. Также изучается вопрос влияния документа на импорт в Японию СПГ.

Прокомментировали ситуацию и две крупные торговые компании с долевым участием в проекте «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» — это японские Mitsui & Co (12,5%) и Mitsubishi (10%).

«Мы знаем о публикации президентского указа и обсуждаем наши ответные меры в сотрудничестве с компанией „Сахалин Энерджи“, владельцем проекта, нашими партнерами и правительством Японии. В настоящее время производство продолжается», — приводится их мнение в материале.

Ранее кабмин России заявлял, что даст возможность иностранным акционерам сохранить свои доли в новом операторе «Сахалина-2», которым станет российское ООО. В случае отказа акционеров государство сможет продать их доли, а деньги перечислить им на специальные счета.

30 июня Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран. Документ предусматривает передачу имущества Sakhalin Energy в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2». Ранее об этом сообщал 5-tv.ru.