Ученого-физика арестовали в Новосибирске по подозрению в госизмене

Ученого-физика Колкера арестовали в Новосибирске по подозрению в госизмене

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Колкер

Предположительно, Дмитрий Колкер причастен к передаче секретных сведений Китаю.

Ученый-физик, завлабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Дмитрий Колкер взят под стражу. Об этом сообщает Советский районный суд Новосибирска.

Уточняется, что доктор физико-математических наук задержан до 29 августа. Колкера подозревают в госизмене, за что ему может грозить от 12 до 20 лет заключения.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колкера Дмитрия Борисовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ», — говорится в сообщении суда.

По данным ряда СМИ, Колкер может быть причастен к передаче Китаю сведений, составляющих государственную тайну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума рассмотрит законопроект о введении уголовной ответственности за переход граждан России на сторону противника в вооруженных конфликтах и приравнивании этого к госизмене.