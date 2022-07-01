Анастасия Макеева рассказала о дружбе с Шахназаровым: «Легендарный человек»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Артистка рассказала о деятельности режиссера в разных государствах и призналась, что сопровождала его за границей.

Актриса Анастасия Макеева назвала режиссера Карена Шахназарова легендарным человеком. Уже 8 июля ему исполняется 70 лет, а в честь юбилея сценарист появился на известном шоу федерального телеканала, где также присутствовала и артистка. В своем микроблоге Макеева выложила совместное фото с Шахназаровым и поделилась с поклонниками впечатлениями от встречи с другом.

«Карен Георгиевич — абсолютно легендарный человек. Он чтит и продолжает традиции старого советского кино. С его подачи, 110 старых советских кинофильмов отреставрировали на киностудии», — написала она.

Актриса рассказала о деятельности режиссера в разных государствах и призналась, что сопровождала его за границей. Она также заявила, что гордится повторными съемками в его фильмах, что является редким исключением из-за интересного принципа Карена — не снимать одну и ту же артистку по несколько раз.

«С ним я объездила полмира — Европа, Азия, Латинская Америка. Это был невероятный опыт, мне очень повезло. Моя особая гордость — мне удалось сняться у Шахназарова дважды, хотя он практически никогда не снимает актрис более одного раза в своих фильмах», — с восторгом рассказала Анастасия.

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