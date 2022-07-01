Роспотребнадзор снимает все коронавирусные ограничения

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Значительное снижение числа новых случаев инфицирования СОVID-19 просматривается во всех возрастных группах.

Роспотребнадзор сообщил, что снимает все коронавирусные ограничения. Такие меры связаны с ненадобностью их соблюдения, ведь пандемия значительно снизила обороты в последние месяцы. Недельный показатель случаев заражения снизился больше чем в 64 раза (с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06) и теперь остается на минимальных значениях.

Снижение числа новых случаев заболевания просматривается во всех возрастных группах. Почти все подтвержденные случаи COVID-19 протекают в легкой форме или бессимптомно.

«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Отмечается, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по COVID-19 все ограничительные мероприятия будут возобновлены. Также, несмотря на приостановку мер, Роспотребнадзор продолжает строго наблюдать за ситуацией. Противоэпидемические меры по своевременному выявлению заболевших сохраняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Роспотребнадзоре оценили вероятность введения локдауна из-за оспы обезьян.