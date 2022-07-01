Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Телеведущая была лицом музыкального реалити на протяжении всех семи сезонов.

Телеведущая Яна Чурикова беспощадно отчитала себя за непрофессиональную работу на «Фабрике звезд». Впервые шоу вышло на экраны в 2002 году и было продлено на семь сезонов. Чурикова была выбрана лицом проекта и вела его с первого до заключительного выпуска. Однако сегодня, пересматривая кадры минувших лет, она смеется — критичный взгляд уже опытного сотрудника телевидения находит все новые ляпы.

«Фабрика» занимает особое место в сердце ведущей, с выпускниками она дружит до сих пор, не теряет связи. К своему прошлому относится с трепетом, но все же считает, что допустила много ошибок. К счастью, отметила селебрити, большинство из них остались незаметными для зрителей.

«Какой кошмар! Какая дешевая! Что ты несешь, овца?! Господи!» — восклицала 43-летняя Чурикова во время просмотра архива в своем YouTube-шоу.

Телеведущая также поделилась, что кастинг перед запуском «Фабрики» проходила в тяжелом состоянии. В это время она как раз крепко взялась за фигуру и в процессе похудения довела себя до анорексии. По собственным словам, на момент отбора она выглядела как жердь, пишет dni.ru. Лишь позже, «по мере появления мозгов», Чурикова справилась с недугом и вернулась к нормальному весу.

«У меня была анорексия, я от этого плохо запоминала какие-то вещи, реальность была весьма абстрактная. Мне позвонили и сказали, что тут кастинг на новый проект, я вообще никакого значения не придала. А в глубине что-то шевельнулось. Я пришла, оделась секси-чикой: облегающее платье, я ж похудела, надо было показать фигуру», — вспоминала ведущая.

Как рассказала звезда, каждого претендента заставили изображать интервью с выдуманным собеседником. Кастинг представлял собой импровизацию в чистом виде, по завершении всем обещали, как это принято, перезвонить. Чурикова получила заветный звонок за пять дней до старта «Фабрики».

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с церемонии прощания с героем второго сезона популярного музыкального шоу Пьером Нарциссом. Исполнитель скончался во время операции на 46-м году жизни.