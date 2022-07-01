В Якутске упавшего с 12-го этажа мальчика поймал прохожий

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе ; 5-tv.ru

Мужчина и спасенный им ребенок госпитализированы.

В Якутске мужчина поймал пятилетнего мальчика, упавшего с 12-го этажа жилого дома. Видео происшествия оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как несколько прохожих замечают ребенка на балконе многоэтажки и намереваются его поймать в случае падения. Двое мужчин растягивают покрывало, а третий готовится ловить мальчика руками.

Именно этот прохожий принял основной удар на себя, когда ребенок все-таки сорвался с балкона. После падения мальчик остается лежать на асфальте, а мужчина садится и держит одной рукой другую, видимо, получив сильную травму.

В Следственном комитете по Республике Саха (Якутия) сообщили, что сейчас ребенок и мужчина госпитализированы. На месте происшествия работают следователи, выясняя обстоятельства ЧП.

Уже известно, что мальчик находился дома без присмотра взрослых. Он вышел на балкон, с помощью подручных предметов добрался до края ограждения и упал.

Накануне 5-tv.ru сообщал, что в Геленджике 37-летний турист госпитализирован с травмой головного мозга после катания на парашюте за катером.