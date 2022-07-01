Елена Малышева назвала неожиданный симптом рака яичников

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Медики рекомендуют незамедлительно обратиться к врачу при столкновении с подобными болевыми ощущениями.

Боль в пояснице может говорить об опухоли яичников. Об этом заявили врач Дмитрий Шубин и телеведущая Елена Малышева в эфире федерального телеканала. Они посоветовали всем женщинам, которые столкнулись с этим симптомом, незамедлительно обратиться к специалистам.

В том числе, по словам Шубина, больная поясница боится тепла, поэтому перегревание может только усугубить ситуацию. Некоторые пациенты ошибочно полагают, что тепло избавит их от болезненных ощущений.

«Нельзя вообще прогревать (поясницу — Прим. ред.) ни при каких воспалительных заболеваниях. А при раке тем более. Мы стимулируем кровоток тем самым. Кровоток питает раковую опухоль еще сильнее, и она растет быстрее и метастазирует», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Малышева и кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман назвали действенные и быстрые способы снизить уровень сахара в крови.