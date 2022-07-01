У пенсионеров может появиться новая льгота

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Сейчас россияне обязаны платить пошлину сумму в две тысячи рублей за регистрацию прав собственности на недвижимость. В Госдуме считают, что для пожилых людей это требование нужно отменить.

Депутат ГД РФ Евгений Федоров от «Единой России» призвал освободить людей пенсионного возраста от пошлины на регистрацию жилплощади. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова оказалась в распоряжении RT.

Как отмечает в обращении законодатель, россияне должны платить две тысячи рублей за регистрацию прав собственности на недвижимость. К ним также относятся пенсионеры, которые часто платят эти деньги в связи со вступлением в наследство после смерти мужа или жены.

Для граждан пенсионного возраста эта сумма может оказаться достаточно внушительной, учитывая другие траты, которые идут на оформление наследства.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан пенсионного возраста от уплаты пошлины за государственную регистрацию прав собственности на недвижимое имущество в случае, если оно было получено ими в результате наследования», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россияне после 80 лет могут получить доплату к страховой пенсии.