«Легко терять»: Данко высказался о дружбе с Киркоровым и Бузовой

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Певец признался, что его на самом деле связывает с поп-королем и поющей ведущей.

Певец Данко (Александр Фадеев) прокомментировал слухи о том, что Филипп Киркоров и Ольга Бузова якобы дружили с ним раньше, а после того как его популярность спала, отвернулись.

Исполнитель хита «Московская ночь» заявил, что его никогда не связывали тесные дружеские отношения ни с поп-королем, ни с поющей ведущей. С ними обоими Данко, по его словам, лишь периодически пересекался на светских тусовках, не более того.

«Не было никогда никакой дружбы, поэтому так: легко терять то, чего не имеешь», — сказал Данко в программе «Загугли звезду».

Недавно певец, ранее десять лет состоявший в труппе Большого театра, раскритиковал звездных коллег по танцам — Анастасию Волочкову и Николая Цискаридзе. Первая, по словам Данко, опорочила и предала балетное искусство, за что заслуженно была изгнана из Большого. Второй же якобы бездарно распорядился потрясающими природными данными и стал «великим» только среди таких, как Волочкова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему певец Данко не платит алименты дочери, страдающей ДЦП.