Участники «Миража» подали в суд на Суханкину: «Постоянно поливает нас грязью»

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Маргарита перестала выходить на связь и не платит положенную компенсацию, утверждают ее коллеги.

Композитор Андрей Литягин снова подал в суд на певицу Маргариту Суханкину, дабы та выплатила денежную компенсацию. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Еще в 2016 году певица ушла из группы «Мираж» и решила начать самостоятельную карьеру. Тогда исполнительница выплатила два миллиона за шестимесячную лицензию, благодаря которой могла выступать с песнями из группы.

«Вполне соответствующая сумма, учитывая доход от ее концертов. Но 1 марта 2017 года срок лицензии закончился, а сама Маргарита перестала выходить на связь, при этом продолжая выступать с нашими песнями», – рассказал гитарист состава Алексей Горбашов.

При этом гнев музыканта подогревает поведение бывшей коллеги. Маргарита не только исчезла с горизонта и не отдает деньги, но и постоянно оскорбляет артистов.

«При этом она постоянно поливает и нас, и других коллег грязью. Сейчас мы ждем решения суда. Как только его вынесут, мы сможем обратиться в Правоохранительные органы с заявлением на господина Букреева о мошенничестве», — рассказал гитарист в интервью сайту KP.RU.

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