Bloomberg рассчитал сумму внешнего долга Украины и констатировал большие проблемы

Bloomberg: Киев обязан к осени выплатить 1,4 млрд долларов госдолга и это проблема

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В Киеве надеются на реструктуризацию задолженности или на предоставление Западом замороженных золотовалютных резервов РФ. Другие варианты финансирования вот-вот иссякнут.

До 1 сентября Украина должна выплатить 1,4 миллиарда долларов внешнего долга. Такие расчеты произвел Bloomberg, опираясь на информацию источников.

По сведениям издания, на Украине изучают возможность реструктуризации долга в условиях текущего состояния экономики страны и проблемах с выполнением бюджета — варианты финансирования «близки к тому, чтобы иссякнуть», отмечает агентство.

Также Киев надеется на предоставление Западом замороженных российских золотовалютных резервов. Однако этот вариант считается спорным с юридической точки зрения. Одновременно Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ).

В марте МВФ одобрил Украине экстренную финансовую помощь в размере 1,4 миллиарда долларов. Великобритания, со своей стороны, дополнительно выделила 100 миллионов долларов на поддержку украинской экономики.

Всего после начала спецоперации России по защите Донбасса Украина получила от западных партнеров 6,5 миллиарда долларов, напоминает EADeaily. Речь идет о грантовых и кредитных средствах.

В ходе мадридского саммита НАТО президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев расходует на оборону пять миллиардов долларов в месяц, и потребовал, чтобы эти деньги выделял альянс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Bloomberg о грядущем полном дефолте России.