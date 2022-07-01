Где на самом деле живет Андрей Разин и почему он не явился на похороны Шатунова

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Оказывается, скандальный продюсер живет не в США, а чтобы проводить в последний путь артиста, ему нужно было пролететь три часа на самолете.

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин приобрел недвижимость в Турции, и с Москвой его разделяет не океан, а путь в три часа на самолете. Хотя сам шоумен утверждал, что перебрался в США. Так что расстояния и сложности с приобретением билета едва ли стали причиной отсутствия на похороны экс-солиста группы Юры Шатунова. Такое мнение выразил продюсер Андрей Тимофеев.

Война Разина с Шатуновым за песни легендарного коллектива и затяжные тяжбы стали особенно активно обсуждаться после смерти певца — всего через неделю после победы и получения им авторских прав. Многие близкие артиста заявили, что он тяжело переживал скандал, и это дало свои трагичные плоды в виде обширного инфаркта в 48 лет. Журналист Илья Саглиани в беседе с dni.ru утверждал — если бы не суды, Шатунов мог бы быть сейчас жив.

Андрей Разин, узнав о кончине бывшего подопечного, а ныне соперника, удалил все негативные посты о нем в соцсетях, выступил с соболезнованиями, по словам супруги, даже плакал, но на похороны не приехал. Публика оправдывала его дальней дорогой, которая, по словам Андрея Тимофеева, оказалась не такой уж и дальней.

«На днях после похорон Юры Шатунова я написал Разину, спросил, почему он не прилетел. Тот прочитал и ничего не ответил. По заявлениям самого Андрея я думал, что он находится в США. Но сегодня позвонил наш общий знакомый — по его словам, продюсер живет в Турции. Он приобрел апартаменты Анталии, где, собственно, и обосновался», — сообщил продюсер KP.RU.

По мнению Тимофеева, три часа воздухом — несложная дорога, если есть искреннее желание попрощаться с дорогим человеком. Видимо, рассуждает он, любовь шоумена к Шатунову останется лишь в публикациях в соцсетях. Также собеседник издания предположил, что Разин мог побояться обвинений, ведь сейчас именно его имя все чаще звучит в контексте несчастья, и многие горюющие фанаты открыто называют его причиной страданий и скоропостижной смерти певца.

Стоит отметить, суды, если Разин не отступит, продолжатся, и место Шатунова в зале заседаний займет его жена Светлана. Здесь дело не только в принципе, но и в необходимости защитить собственность. Если продюсер в американском суде докажет, что Шатунов нарушил авторские права, вдове придется компенсировать ущерб недвижимостью в Германии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юрию Шатунову предложили присвоить звание «Народного артиста» посмертно.