Фото: Сергей Шахиджанян / ТАСС

За русофобские высказывания артистке ранее запретили въезд в Россию на 50 лет. Сейчас она находится в Узбекистане.

Певица Наргиз Закирова в своем Telegram-канале опубликовала пост о том, как ей живется на «загнивающем Западе».

«Тем временем на „загнивающем западе“ гнием и разлагаемся», — написала артистка.

Следом она опубликовала новость о том, что компания Mojo Visions презентовала линзы с дополнительной реальностью. По данным СМИ, они умеют показывать маршрут, отслеживать заказанное такси и выводить текст. О том, что производитель скрывает время автономной работы умных линз и пока даже не приступил к клиническим испытаниям и живым тестам, певица не упомянула.

Наргиз Закирова не скрывает своей ненависти к России. Она неоднократно критиковала российскую власть, специальную военную операцию по защите жителей Донбасса, геноцидом которых Киев занимался восемь лет, а также россиян. Ранее певице запретили въезд в Россию на 50 лет. Сейчас она живет в Узбекистане.

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Как ранее писал 5-tv.ru, что Наргиз Закирова оставила своего мужа в Москве.