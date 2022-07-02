Отельеры и гиды раскритиковали идею делать центр Петербурга красивым за счет туристов

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Бизнесмены опасаются, что сбор даже в размере 100 рублей в сутки отпугнет желающих погостить в Северной столице. Предлагают даже иные схемы привлечения финансирования.

Поддерживать исторический центр Петербурга предлагают за счет туристов — власти задумались о введении специального сбора. Отдыхающие, понятное дело, платить не очень то хотят. Да и отельеры не горят желанием брать с гостей еще больше денег — каждый турист сейчас на вес золота.

Но введение сбора, похоже, лишь вопрос времени. Корреспондент «Известий» Максим Облендер изучил все за и против и попытался узнать, на сколько же подорожает один день отдыха в Северной столице.

«Приглашаем вас на экскурсию по маршруту „Северная Венеция“», — звучит на улице привычная уху петербуржца реклама.

Она может и северная, но пример власти Петербурга берут с Венеции южной. Итальянцы с 1 июля вводят новые налоги для туристов, чтобы поддержать собственную экономику. «Чем мы хуже?» — подумали на берегах Невы и предложили ввести туристический сбор для тех, кто заселяется в гостиницы. И неважно, иностранный гость или приехал из другого региона России. Наши отдыхающие узнают об инициативе от съемочной группы. Спрашиваем, готовы ли к дополнительным расходам и кто вообще должен платить за красоту в городе.

«Я вообще думаю, за счет правительства, в первую очередь. Но если введут, то введут. 100 рублей за каждый день, если неделю тут побыть это уже 600, я думаю, это многовато», — сказала Светлана Бровкина.

«Сейчас цены, сами понимаете, не очень дешевые. Может, сто рублей (не было бы критичной суммой — Прим. ред.), хотя их можно потратить на что-то другое», — добавила Ирина Моргачева.

Как раз о тарифе не более 100 рублей за одного человека в день и подумывают власти.

«Мы этот вопрос прорабатывали, он пока находится в стадии решения, это, безусловно, дать возможность Санкт-Петербургу взимать туристический сбор. Когда мы его примем, это уже непосредственно вопрос региона. Но такая возможность должна быть, мы так договаривались с правительством», — рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Вырученные деньги планируют пустить на поддержание порядка в историческом центре — на реставрацию памятников, чистку фасадов. Так уже несколько лет делают, например, на Алтае и на Ставрополье. Да и в Петербурге об этом говорили еще до пандемии. Правда, тогда в летнее время город был переполнен туристами!

Отельеры говорят: сейчас неподходящее время для введения каких-то сборов. Даже при учете разгара сезона и белых ночей загрузка отелей далеко не полная. Иностранцев так и вовсе можно пересчитать по пальцам. Это прекрасно видно на любом проспекте Петербурга. Раньше куда ни повернись, летом мы бы увидели большие и шумные группы туристов из Китая, а сейчас — нет.

Пятизвездочный отель в центре города, обед, но столы пустуют. Прошел международный экономический форум, «Алые паруса» и снова надо как-то заманивать гостей. Представители гостиничного бизнеса таким перспективам не рады.

«Когда приходится не то, что зарабатывать, а выживать, такие нагрузки как туристический сбор, они, мягко говоря, преждевременные. Потому что туристов меньше, чем ожидается. Вы понимаете, что платежеспособность разная, и она не увеличивается со временем», — отметил Леонид Гарбар, президент Федерации рестораторов и отельеров по Северо-Западу.

Экскурсоводы тоже не в восторге. Боятся, что работы станет меньше.

«Если мы говорим о Петербурге как о культурном центре, то, напротив, должна повышаться его доступность для туристов из нашей страны, а не приниматься какие-то заградительные меры», — сказала Александра Тимескова, член правления Содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов.

Простая арифметика: даже если платить по 100 рублей, в сутки для семьи из четырех человек — это уже 400 рублей или 2800 в неделю. Можно было бы посетить несколько музеев или объесться мороженым. Да и не понимают многие наши отдыхающие, почему должны платить из своего кошелька за ремонт памятников и домов — пускай и исторических. Тогда уж нужно ввести несколько тарифов, говорят в туротрасли.

«Чем больше человек платит за отель за ночь, тем больше он должен платить курортный сбор. Или полностью быть освобожден от курортного сбора, если это дешевая ночлежка или хостел. Что творится у нас? У нас человек платит 500 в сутки и следом 50 рублей сбор (10% стоимости), а другой платит 50 тысяч рублей за номер в сутки и тоже 50 рублей сбора (сотые доли процента)», — рассказал Алексан Мкртчан, вице-президент Альянса туристических агентств России.

Смириться с дополнительными тратами, возможно, помогла бы прозрачная отчетность. А главное, чтобы приезжая в Северную Венецию в следующий раз, гости говорили: «В Петербурге стало чище и уютнее, обязательно сюда вернемся».